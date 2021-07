L'Italia sogna la finale, Corriere dello Sport: "Chissà se va"

"Chissà se va". Il Corriere dello Sport, in prima pagina, usa il titolo di una celebre canzone di Raffaella Carrà (scomparsa ieri) per introdurre l’argomento Nazionale. "A Wembley con la Spagna ci giochiamo la finale degli Europei - scrive il quotidiano romano - tutta l’Italia spinge gli azzurri. Mancini ci crede e rilancia Immobile: "Spesso chi è criticato si rivela decisivo". Emerson Palmieri al posto di Spinazzola, operato ieri in Finlandia".