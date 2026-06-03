La contestazione contro il club si allarga. Il CorSport: "La protesta può sbarcare a Times Square"
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Il tifo rossonero si sta organizzato per allargare su scala mondiale la propria contestazione contro la proprietà del Milan.
In questo clima di ricerca ed incertezza, il tifoso rossonero vuole continuare a far sentire la sua voce dopo le contestazioni del finale di stagione. Anche nel corso di questi giorni il tifo organizzato della Curva Sud ha lasciato in giro per Milano alcuni striscioni contro la proprietà, prendendo di mira i due volti di questa rivoluzione, Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale, ma potrebbe non fermarsi qui.
Scrive infatti questa mattina Il Corriere dello Sport che "La protesta può sbarcare a Times Square", dato che l'idea sarebbe quella di acquistare uno spazio pubblicitario nella piazza più importante del mondo così da far sentire sotto attacco, in casa propria, la proprietà.
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