La Gazzetta apre con le parole di Albertini: "Milan da scudetto con questo Modric"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport apre stamattina in prima pagina con le parole di Demetrio Abertini: "Milan da scudetto con questo Modric". L'ex centrocampista rossonero ha spiegato: "Il Milan non può ma deve lottare per lo scudetto. Quando indossi la maglia rossonera sei obbligato a puntare al massimo, anche per capire l’anno dopo cosa ti manca. La gestione dei momenti durante la stagione è un’incognita per tutti, ma queste prime giornate hanno fatto capire che il Diavolo può stare in alto".

Albertini ha poi esaltato Luka Modric: "Modric ha dato tranquillità e serenità al gruppo. Solo un grande campione che gioca in quel ruolo riesce a far rendere i compagni di più rispetto alle aspettative. Con Luka tutto è più semplice. Sia per i giovani sia per i nuovi. La standing ovation di Udine? A Modric è già successo altre volte ed è giusto così perché una cosa è la rivalità, un’altra è la riconoscibilità del valore di un campione. Lui ha fatto tanto per il calcio e delizia ancora con le sue giocate. Modric non deve rincorrere gli avversari, ma dare un senso alla manovra. Ha bisogno di mezzali che si facciano trovare e lui detta il passaggio. Non puoi chiedergli la tenuta fisica di un ventenne o di correre per 90’. Con quei piedi però fa la differenza".

