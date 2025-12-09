Milan, interessamento del Boca Juniors per Santiago Gimenez

Nelle ultime settimane si è parlato molto del possibile interesse di alcuni club di Premier League come Leeds, Sunderland e West Ham per Santiago Gimenez, attaccante che a gennaio potrebbe lasciare il Milan. Ci sarebbe però un'altra squadra che avrebbe messo gli occhi sul messicano: si tratta dal Boca Juniors che, come spiega stamattina Tuttosport, è in cerca di un grande colpo e per questo avrebbe messo nel mirino, oltre al Bebote, anche Paulo Dybala. L'idea degli argentini sarebbe di prendere Gimenez eventualmente in prestito.

Ricordiamo che qualche giorno fa, la sua agente Rafaela Pimenta ha assicurato che il suo assistito non lascerà il Milan a gennaio: "Se la Premier lo desidera, non mi sorprende che lo desideri. Che ci sia uno, due o tre club interessati mi sembra normale, ma l’idea che lasci il Milan non esiste. Santi è arrivato a gennaio al Milan, ed è arrivato in un Milan che non era primo in classifica, per non dire che era in difficoltà. Tutti i fatti, i messaggi, le parole che ho avuto dal Milan sono sempre state positive. Non c’è stato un solo momento in cui il Milan mi abbia detto che qualcosa non andava. Ogni volta che la stampa parla troppo, io chiamo il Milan, e il Milan mi risponde sempre: 'No, siamo tranquilli, tutto bene, grazie'".

