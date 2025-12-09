Gazzetta: "Coppia separata. Pulisic da urlo, ansia per Leao"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina all'indomani della vittoria per 3-2 del Milan sul campo del Torino: "Coppia separata. Pulisic da urlo, ansia per Leao". Continua la "maledizione" della coppia d'attacco titolare del Diavolo, cioè quella composta da Rafael Leao e da Christian Pulisic, che nemmeno ieri contro i granata hanno potuto giocare insieme dal 1' (è successo solo una volta in questo campionato, nel derby di Milano). L'americano è stato tenuto in panchina all'inizio a causa della febbre che lo ha debilitato molto nelle scorse ore, poi invece c'è stato l'infortunio muscolare al portoghese che è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco.

In casa rossonera c'è un po' di ansia in merito alle condizioni del numero 10 milanista che oggi si sottoporrà a degli esami strumentali per capire l'entità del suo problema e soprattutto i tempi di recupero visto che tra nove giorni è in programma la semifinale della Supercoppa Italiana contro il Napoli (il 22 dicembre ci sarà invece l'eventuale finale contro una tra Inter e Bologna). Le sensazioni però non sono purtroppo positive e il recupero di Leao appara quasi impossibile.

