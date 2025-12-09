Quanta fatica, ma missione compiuta: per il CorSera c'è anche il Milan per lo scudetto
La vittoria di ieri in casa del Torino ha riportato il Milan in vetta alla classifica della Serie A a pari punti con il Napoli e a +1 sull'Inter seconda. Missione compiuta, ma che fatica per i rossoneri che sono andati sono di due gol e poi sono stati bravi a rimontare prima e a superare poi i granata grazie alla bellissima rete nel primo tempo di Adrien Rabiot e alla doppietta nella ripresa di Christian Pulisic. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che sentenzia anche che c'è anche il Milan di Max Allegri per lo scudetto.
Si riporta di seguito la classifica di Serie A dopo la 14esima giornata:
Milan 31
Napoli 31
Inter 30
Roma 27
Bologna 25
Como 24
Juventus 23
Sassuolo 20
Cremonese 20
Lazio 19
Udinese 18
Atalanta 16
Genoa 14
Cagliari 14
Torino 14*
Parma 14
Lecce 13
Pisa 10
Hellas Verona 9
Fiorentina 6
