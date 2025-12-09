Quanta fatica, ma missione compiuta: per il CorSera c'è anche il Milan per lo scudetto

La vittoria di ieri in casa del Torino ha riportato il Milan in vetta alla classifica della Serie A a pari punti con il Napoli e a +1 sull'Inter seconda. Missione compiuta, ma che fatica per i rossoneri che sono andati sono di due gol e poi sono stati bravi a rimontare prima e a superare poi i granata grazie alla bellissima rete nel primo tempo di Adrien Rabiot e alla doppietta nella ripresa di Christian Pulisic. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che sentenzia anche che c'è anche il Milan di Max Allegri per lo scudetto.

Si riporta di seguito la classifica di Serie A dopo la 14esima giornata:

Milan 31

Napoli 31

Inter 30

Roma 27

Bologna 25

Como 24

Juventus 23

Sassuolo 20

Cremonese 20

Lazio 19

Udinese 18

Atalanta 16

Genoa 14

Cagliari 14

Torino 14*

Parma 14

Lecce 13

Pisa 10

Hellas Verona 9

Fiorentina 6