Toro ribaltato in casa grazie a Pulisic. QS: "Milan, cuore da capolista"
Il Quotidiano Sportivo in edicola stamattina titola così in merito alla rimonta di ieri del Diavolo che, dopo essere stato sotto di due gol, ha battuto 3-2 in trasferta il Torino: "Milan, cuore da capolista". Con questo successo, arrivato grazie alla rete nel primo tempo di Adrien Rabiot e alla doppietta nella ripresa di Christian Pulisic, i rossoneri sono tornati in vetta alla classifica, dimostrando ancora una volta di essere diventati una vera squadra.
Questo il tabellino di Torino-Milan 2-3, gara valevole per la quattordicesima giornata di campionato di Serie A Enilive 2025/2026:
TORINO-MILAN 2-3
Marcatori: 10' pt Vlasic su rigore (T), 17' pt Zapata (T), 24' pt Rabiot (M), 22' st, 32' st Pulisic (M)
LE FORMAZIONI
TORINO (3-4-1-2): Israel; Tameze (33' st Masina), Maripan, Coco; Pedersen (39' st Nkounkou), Anjorin (14' st Casadei), Asllani, Lazaro (39' st Ngonge); Vlasic; Zapata, Che Adams (39' st Aboukhlal). A disp.: Paleari, Popa, Ilkhan, Simeone, Dembelé, Biraghi, Gineitis, Njie. All. Marco Baroni.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (43' st Estupinan), Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi (21' st Pulisic); Nkunku, Leao (31' pt Ricci). A disp.: Torriani, Terracciano, De Winter, Odogu, Jashari. All. Massimiliano Allegri.
Arbitro: Chiffi della sezione di Padova
Ammoniti: 19' pt Maignan (M), 8' st Lazaro (T), 11' st Anjorin (T)
Recupero: 4' 1T, 5' 2T
