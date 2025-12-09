Milan in ansia per Leao: oggi gli esami, quasi impossibile vederlo in Supercoppa

La felicità per la vittoria in rimonta di ieri sera contro il Torino e per il primo posto in classifica del Milan è stata rovinata dall'infortunio di Rafael Leao, costretto ad abbandonare il campo durante il primo tempo a causa di un problema muscolare. Oggi il giocatore portoghese si sottoporrà a tutti gli esami del caso per capire l'entità e i tempi di recupero, ma un suo recupero per la Supercoppa Italiana in programma in Arabia Saudita tra nove giorni (il 18 dicembre la semifinale contro il Napoli, il 22 l'eventuale finale) appare quasi impossibile. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

Marco Landucci, vice di Max Allegri, ha parlato a Sky Sport al termine di Torino-Milan 2-3. Queste le sue dichiarazioni dopo la vittoria in rimonta dei rossoneri. Pulisic è un campione? Come sta Leao? “Leao farà domattina gli esami, un fastidio all’adduttore. Speriamo non sia niente di grave. Fino a domani non sappiamo niente. Pulisic è un giocatore forte. Nello spogliatoio è molto tranquillo, ma in campo ha una cattiveria sana, vuole fare gol. È un cecchino, anche oggi ha fatto due tiri e due gol. È un giocatore forte”.

