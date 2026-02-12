Milan, Saelemaekers salta anche il Pisa: si spera di recuperarlo per il Como

Se Christian Pulisic è recuperato per la trasferta di domani sul campo del Pisa, lo stesso non si può dire di Alexis Saelemaekers che non è ancora tornato a lavorare in gruppo e quindi, dopo il Bologna, sarà costretto a saltare anche la gara in casa dei toscani. Ricordiamo che il belga era stato sostituito contro la Roma all’intervallo per il riacutizzarsi del problema all’adduttore sofferto nel finale di partita contro il Lecce.

Quando rientrerà Saelemaekers? La speranza in casa rossonera è di riaverlo a disposizione nel recupero contro il Como in programma mercoledì 18 febbraio. Domani a Pisa l'esterno destra belga verrà sostituito ancora una volta da Zachary Athekame che ha fatto vedere buone cose dieci giorni fa al Dall'Ara contro il Bologna. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.