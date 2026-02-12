Tuttosport titola: "Milan, ora testa coda senza uscire di strada"
Tuttosport in edicola questa mattina titola così: "Milan, ora testa coda senza uscire di strada". Prima del derby del 7 o 8 marzo che potrebbe dire moltissimo nella corsa scudetto, il Diavolo, oltre che dal recupero di mercoledì 18 febbraio contro il Como, è atteso da tre gare sulla carta abbordabili visto che affronterà Pisa, Parma e Cremonese. Durante questo campionato, però, i rossoneri hanno perso diversi punti contro le piccole: contro queste tre squadre, per esempio, la formazione di Allegri ha raccolto appena due punti.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Inter 58
2. Milan 50 *
3. Napoli 49
4. Juventus 46
5. Roma 46
6. Como 41 *
7. Atalanta 39
8. Lazio 33
9. Udinese 32
10. Bologna 30
11. Sassuolo 29
12. Cagliari 28
13. Torino 27
14. Parma 26
15. Cremonese 23
16. Genoa 23
17. Lecce 21
18. Fiorentina 18
19. Pisa 15
20. Hellas Verona 15
Una gara in meno *
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan