Tuttosport titola: "Milan, ora testa coda senza uscire di strada"

Tuttosport in edicola questa mattina titola così: "Milan, ora testa coda senza uscire di strada". Prima del derby del 7 o 8 marzo che potrebbe dire moltissimo nella corsa scudetto, il Diavolo, oltre che dal recupero di mercoledì 18 febbraio contro il Como, è atteso da tre gare sulla carta abbordabili visto che affronterà Pisa, Parma e Cremonese. Durante questo campionato, però, i rossoneri hanno perso diversi punti contro le piccole: contro queste tre squadre, per esempio, la formazione di Allegri ha raccolto appena due punti.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Inter 58

2. Milan 50 *

3. Napoli 49

4. Juventus 46

5. Roma 46

6. Como 41 *

7. Atalanta 39

8. Lazio 33

9. Udinese 32

10. Bologna 30

11. Sassuolo 29

12. Cagliari 28

13. Torino 27

14. Parma 26

15. Cremonese 23

16. Genoa 23

17. Lecce 21

18. Fiorentina 18

19. Pisa 15

20. Hellas Verona 15

Una gara in meno *