Max torna a Pisa. Gazzetta: "Allegri, questa è speciale. Nel 1989 l'esordio in A, domani il grande ritorno"

Quella di domani in casa del Pisa sarà certamente una gara speciale per Massimiliano Allegri che, da calciatore, ha esordito in Serie A proprio con quella maglia e in quello stadio. "Allegri, questa è speciale. Nel 1989 l'esordio in A, domani il grande ritorno" è il titolo odierno della Gazzetta dello Sport che ricorda il debutto nel massimo campionato italiano del livornese l'11 giugno 1989. L'avversario dei nerazzurri di quel giorno? Proprio il Milan allenato ora da Max (0-2 il risultato finale d quella partita con doppietta di Marco van Basten).

