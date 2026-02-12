CorSport: "Goretzka fa gola, il Milan tenta il blitz"

"Goretzka fa gola, il Milan tenta il blitz": titola così stamattina il Corriere dello Sport che spiega che c'è anche il Diavolo tra i tanti club che sono sulle tracce di Leon Goretzka, centrocampista che lascerà a zero il Bayern Monaco al termine di questa stagione. I rossoneri, che sono in contatto con gli agenti del tedesco, stanno pensando di accelerare per anticipare la concorrenza, in particolare quella dell'Atletico Madrid che sembra essere la squadra più interessata al 31enne.

Il Milan è al lavoro per provare a bloccare Goretzka in vista del prossimo mercato estivo. Se dovesse sbarcare a Milanello, il tedesco sarebbe un importante rinforzo d'esperienza per Max Allegri, soprattutto in previsione della partecipazione alle coppe europee quando servirà allungare la rosa con giocatori che fanno la differenza.