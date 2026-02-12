Gazzetta: "Rincorsa Milan. Derby a distanza ridotta: il piano del Diavolo comincia con il Pisa"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così: "Rincorsa Milan. Derby a distanza ridotta: il piano del Diavolo comincia con il Pisa". I rossoneri sono attualmente a -8 dell'Inter con una partita in meno. La squadra di Allegri è attesa domani dalla trasferta di Pisa, poi il recupero contro il Como e dalle gare contro Parma e Cremonese. L'obiettivo è cercare di recuperare qualche punto in vista del derby del weekend del 7-8 marzo, sfruttando anche il fatto che i nerazzurri giocheranno di più in queste prossime settimane che precedono la stracittadina milanese. 

SERIE A 25ESIMA GIORNATA 

SABATO 13/02
Pisa - Milan h. 20:45 DAZN

SABATO 14/02
Como - Fiorentina h.15:00 DAZN
Lazio - Atalanta h. 18:00 DAZN
Inter - Juventus h. 20:45 DAZN/SKY

DOMENICA 15/02
Udinese - Sassuolo h. 12:30 DAZN
Parma - Verona h. 15:00 DAZN
Cremonese - Genoa h. 15:00 DAZN
Torino - Bologna h. 18:00 DAZN/SKY
Napoli - Roma h. 20:45 DAZN

LUNEDÌ 16/02
Cagliari - Lecce h. 20:45 DAZN/SKY