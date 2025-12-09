Pulisic ancora decisivo. Il CorSport: "35 secondi per Capitan America"

"35 secondi per Capitan America": titola così questa mattina il Corriere dello Sport che si riferisce il tempo che ha impiegato Christian Pulisic ad andare in gol dopo essere entrato in campo nella ripresa di Torino-Milan. Primo pallone toccato e subito rete del 2-2. Ma l'americano, rimasto in dubbio fino a pochi minuti prima del fischio d'inizio per la febbre, non si è accontentato e dieci minuti dopo ha segnato anche la rete della vittoria che ha permesso al Diavolo di tornare in vetta alla classifica della Serie A.

Dopo il match, Pulisic ha dichiarato ai microfoni di Sky: "Due giorni fa ero davvero morto, oggi sono stato molto meglio. Sono felice di essere venuto qua per aiutare la squadra. Ieri non sapevamo se potevo giocare ma stamattina mi sono sentito molto meglio. Sono felice per i gol ma l’importante era vincere la partita”.

