La Gazzetta dello Sport: "A San Siro festival scudetto"

“A San Siro festival scudetto”. È il titolo con cui La Gazzetta dello Sport apre la sua edizione odierna. Il riferimento, ovviamente, è alla sfida più attesa della 24esima giornata di Serie A: il derby di Milano. “L’Inter per eliminare i rivali, il Milan per tornare in alto”, scrive la rosea, che poi aggiunge: “Inzaghi, a -7 all’andata, può salire a +7. Pioli, senza Ibra, lancia Theo e Leao”.