"Ibra al cinema: a settembre arriva il film sulla sua vita". È il titolo che La Gazzetta dello Sport dedica all’attaccante del Milan in vista dell’uscita del lungometraggio tratto dalla sua autobiografia. "I am Zlatan" sarà nelle sale dal 10: l’attore che interpreta il campione - riferisce la rosea - ha giocato nel Malmoe, come lo svedese.