La Gazzetta dello Sport in prima pagina: "Ripartenza in Serie A"

"Ripartenza in Serie A", titola La Gazzetta dello Sport in prima pagina. "Il borsino delle 20 squadre: Juve-Lazio-Inter e lo sprint", aggiunge la rosea in taglio alto. Il noto quotidiano sportivo tenta di stilare una griglia tra "giocatori che devono rientrare, possibili recuperi e assi nella manica". La Juventus ha finalmente Chiellini a disposizione, la Lazio ha fatto rifiatare chi ha tirato la carretta per tutta la stagione e l'Inter recupera Sensi e un Sanchez più carico che mai. La lotta scudetto sarà infiammata.