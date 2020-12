La Gazzetta dello Sport intervista Maldini: "Questo Milan vuole sognare"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina all’intervista realizzata con Paolo Maldini. "Questo Milan vuole sognare", titola la rosea riprendendo le parole del direttore tecnico e bandiera dei rossoneri: "Non molleremo fino alla fine - ha aggiunto - Pioli ha un ruolo speciale: a modo suo sa essere un martello. I giovani vanno aspettati, non giudicati. Ibra scintilla per la crescita, Leao ha una qualità enorme, Hernandez è un ragazzo per bene".