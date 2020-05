La Gazzetta dello Sport: "Milan, adesso svegliati"

La Gazzetta dello Sport pone l’accento - a pagina 11 - sul futuro del club rossonero. "Milan, adesso svegliati", titola la rosea, che poi aggiunge: "Panchina, Maldini, Ibra e Donnarumma. È l’ora delle scelte. Tutte le spine di Gazidis. Oltre al tecnico c’è Paolo: il club vuole che resti. Lo svedese? Ci pensa...". La società milanista, con in testa il proprio amministratore delegato, deve prendere in fretta tante decisioni importanti per poi iniziare la svolta.