La Gazzetta dello Sport titola così: "Ora Pioli cambia marcia"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport uscita questa mattina in edicola titola così: "Ora Pioli cambia marcia". Il tecnico rossonero si è detto soddisfatto della prestazione generale della sua squadra al termine della gara finita in parità contro l'Atalanta. Pioli ha sottolineato il fatto che ha una rosa forte e che i cambi di ieri lo hanno dimostrato e ha anche mostrato un po' di amaro in bocca per un pareggio che con più incisività poteva essere vittoria. Al teremine della gara, parole al miele anche per De Ketelaere: "Mi è piaciuto molto, ha fatto buoni movimenti: è in crescita".