La Gazzetta dello Sport titola sul Milan in prima pagina

Questa mattina tutte le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani sono concentrate prevalentemente su Juventus e Inter che ieri a distanza di poche ore hanno risposto al Milan: i nerazzurri hanno riagganciato in classifica i rossoneri mentre i bianconeri sono balzati in testa in attesa della contro risposta del Torino che oggi alle 12.30 sfida la Lazio. Eppure sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport, in taglio basso, viene comunque trovato dello spazio per i rossoneri.

Scrive la rosea sul Milan questa mattina: "Milan, i 4 diavoli di Fonseca. Un attacco mai visto". Il chiaro riferimento è ai quattro attaccanti con cui il tecnico portoghese rossonero ha rivoluzionato il modo di giocare della squadra dal derby in avanti. Con Pulisic, Morata, Abraham e Leao in campo contemporaneamente il Milan non ha solo vinto due partite consecutive ma lo ha anche fatto segnando 5 gol e subendone solamente uno.