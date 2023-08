La Gazzetta dello Sport titola: "Un Milan internazionale". A Bologna senza italiani in campo

Un Milan internazionale", titola così La Gazzetta dello Sport, che parla della formazione rossonera che scenderà in campo contro il Bologna. Per il secondo anno consecutivo, una formazione del Milan scenderà in campo senza italiani: capitan Calabria non è ancora al top, per questo giocherà Kalulu sulla destra. Il resto della formazione è composta da tre francesi: Maignan, Theo e Giroud (oltre a Kalulu), un tedesco, Thiaw, due inglesi, Tomori e Loftus-Cheek, un bosniaco, Krunic, un olandese, Reijnders, uno statunitense, Pulisic, e un portoghese, Leao.