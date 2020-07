La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio in prima pagina all’ennesima vittoria dei rossoneri in campionato. "Turbo Milan", titola la rosea, che poi aggiunge: "Travolge il Bologna 5-1 a San Siro e blinda l’Europa. Saelemaekers, Calhanoglu, Bennacer, Rebic e Calabria in gol. Imbattuto nel dopo lockdown con 20 punti su 24. Ibra sostituito si arrabbia".