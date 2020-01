C’è spazio anche per le vicende di mercato del club rossonero sulla prima pagina dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. "Vertice Paquetà-Milan. Si cercano acquirenti", titola la rosea, che poi aggiunge, sempre in taglio alto: "Il brasiliano, Piatek e Suso: 85 milioni in panca". Una situazione piuttosto complicata per i vertici di via Aldo Rossi: riuscire a piazzare questi giocatori sarà un’impresa tutt’altro che agevole.