La Gazzetta e le parole di Boban: "Milan, ora voglio chiarezza"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica l’apertura a Boban, il quale ha concesso una lunga intervista proprio alla rosea. "Milan, ora voglio chiarezza", titola il noto quotidiano riportando le parole del dirigente rossonero. Altre dichiarazioni del croato: "Rangnick? Non avvisarci, irrispettoso e inelegante. Cosa non degna di questo club. Unità d’intenti? Ci credevo... Per il bene di tutti serve subito un incontro con Elliott. Devono precisare obiettivi e budget. Ancora non sappiamo che margini avremo".