La Gazzetta e le parole di Conceiçao prima del Feyenoord: "Dipende solo da noi. Rimediamo il ko di Zagabria"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina riporta le parole di ieri in conferenza stampa di Sergio Conceiçao in vista dell'andata dei playoff di Champions League contro il Feyenoord: "Domani è speciale. È speciale per tutti. Domani abbiamo una partita importante, per colpa nostra siamo qua. Ci vogliamo assumere questa responsabilità. Santi è un giocatore che seguivo da anni. Tutti noi nel calcio ci evolviamo giorno per giorno: lui è giovane, ha tanta strada da fare. È già un giocatore di grandissimo livello.

Il cambiamento di staff tecnico crea motivazioni diverse nel gruppo. È una partita di Champions, storicamente una partita difficile giocare in Olanda col Feyenoord. Ci ho giocato tre anni fa col Porto. È un ambiente difficile, tosto, caldo. Anche noi abbiamo i nostri problemi, abbiamo anche noi giocatori fuori. Ci sono 17 giocatori di movimento a disposizione. La storia della partita la faremo noi, la strada della partita dipende da quello che facciamo. Se entriamo con l'atteggiamento giusto e quello che abbiamo preparato allora sicuramente su questo c'è probabilità di fare un buon risultato".