La Gazzetta esalta Giroud: "Tecnica, muscoli, esperienza e personalità"

Come riporta La Gazzetta dello Sport, per Pioli il capitale Giroud va fatto fruttare con continuità e non soltanto durante le pause di Ibrahimovic. Il tecnico, dunque, è intenzionato a sfruttare al massimo il potenziale del francese. Sono bastati un paio di lampi in amichevole - scrive la rosea - per capire che Olivier ha tecnica, muscoli, esperienza e personalità per proporsi come nuovo punto di riferimento dei giovani rossoneri da Champions. E per fargli spazio, Pioli è pronto a cambiare il Milan.