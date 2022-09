La Gazzetta in apertura: "Milan, Giroud non stop a 36 anni. E' l'intoccabile di Pioli"

MilanNews.it

In taglio della prima pagina odierna della Gazzetta dello Sport c'è spazio anche per i rossoneri: "Milan, Giroud non stop a 36 anni. E' l'intoccabile di Pioli". Il francese, che tra due giorni spegnerà 36 candeline, non si ferma da dicembre 2021 a Udine. Da allora ha collezionato 34 presenze consecutive tra campionato e coppe. E' diventato ormai insostituibile e sarà titolare anche sabato contro l'Empoli.