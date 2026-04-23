La Gazzetta in apertura: "Milan, mossa Goretzka. Un triennale per il tedesco"
L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Milan, mossa Goretzka. Un triennale per il tedesco". Leon Goretzka lascerà il Bayern Monaco al termine di questa stagione e i rossoneri sono al lavoro per provare a chiudere questo importante colpo di mercato a zero. Per il centrocampista tedesco, che piace moltissimo a Max Allegri, è pronto un triennale da circa cinque milioni di euro. Il Diavolo avrebbe fatto passi avanti importanti e spera di arrivare presto ad un accordo con il tedesco che è molto tentato dalla proposta del club di via Aldo Rossi.
Dopo la vittoria di Verona, Allegri ha dichiarato: "Se stiamo programmando il futuro con la società? Sì, stiamo programmando il futuro e stiamo parlando da diversi mesi. Stiamo analizzando l'annata con grande lucidità. La vittoria di Verona ci dà un po' più di lucidità per fine bene a stagione, tenendo conto comunque del fatto che non abbiamo ancora raggiunto il nostro obiettivo, e per confrontarci su quello che abbiamo fatto quest'anno".
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