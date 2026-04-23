Tuttosport apre con le parole di Pavlovic: "Il mio amico Vlahovic è il numero 1. Allegri deve restare"

vedi letture

"Il mio amico Vlahovic è il numero 1. Allegri deve restare": l'edizione odierna di Tuttosport apre questa mattina in prima pagina con le parole di Strahinja Pavlovic che ha lasciato un'intervista esclusiva al quotidiano romano. Non è un mistero che il Milan sia alla ricerca di un nuovo attaccante e il nome di Dusan Valhovic, compagno di nazionale del difensore milanista, viene spesso accostato al Diavolo: "Se uno come lui farebbe comodo al Milan? Questa non è una domanda per me... Posso però dire che è un grande giocatore con tanta qualità: quando lui è in forma è il numero uno, il miglior attaccante del campionato e uno dei più bravi al mondo".

Pavlovic ha poi parlato anche di Max Allegri: "Lui è molto, molto importante per noi. Noi tutti siamo cresciuti con lui ed era soltanto il primo anno, avendo più tempo per lavorare, miglioreremo ancora. In cosa mi ha migliorato il mister? Nella tattica, nel sapermi posizionare in campo e nel capire quali devono essere le giuste distanze tra noi in fase difensiva. Sono tutte piccole cose che però fanno la differenza e lui è un numero uno nell’insegnartele".