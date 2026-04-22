Milan, Sorloth è molto apprezzato da Allegri: costa 25-30 milioni di cartellino, ma solo 2-3 di stipendio

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Tra profili che vengono seguiti con maggiore interesse dal Milan per l'attacco del prossimo anno c'è anche quello di Alexander Sorloth, centravanti dell'Atletico Madrid che è molto apprezzato da Massimiliano Allegri. Rispetto ad altri obiettivi come Vlahovic e Lewandowski, che a giugno si libereranno a zero, ma che hanno ingaggi molto elevati, il norvegese costerebbe 25-30 milioni di euro d cartellino, ma solo 2-3 di stipendio. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera.

Alexander Sorloth, centravanti classe 1995 che ha un contratto con l'Atletico Madrid fino al 2028, in questa stagione, con la maglia dei Colchoneros, ha collezionato finora 47 presenze in tutte le competizioni e ha segnato 17 gol.