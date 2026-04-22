Milan a caccia di un vero 9, Allegri è stato chiaro con Furlani e Tare: vuole un attaccante pronto all’uso, basta scommesse

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Il Milan è al lavoro per prendere un grande attaccante in vista della prossima stagione e risolvere così finalmente il problema dell'attacco dove un vero numero 9 manca dai tempi di Ibrahimovic e Giroud. Quest'anno Max Allegri ha provato a trasformare Rafael Leao in una prima punta, ma purtroppo le cose non sono andate come sperava. E così ora servirà tornare sul mercato per prendere un grande centravanti.

Come spiega stamattina il Corriere della Sera, fin dai primi incontri di mercato che ha già avuto con l'ad Giorgio Furlani e il ds Igli Tare, il tecnico livornese ha chiarito che tipo di giocatore vuole: l’identikit è quello di un giocatore esperto e pronto all’uso, dunque niente scommesse, ma un attaccante che possa essere decisivo fin da subito con i suoi gol. Tra i nomi monitorati dal Diavolo ci sono anche quelli di Vlahovic, Lewandowski e Sorloth.