CorSera: "Il Milan fa il casting per il bomber. L’identikit del 9 che vuole Max"

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"Il Milan fa il casting per il bomber. L’identikit del 9 che vuole Max": titola così questa mattina il Corriere della Sera che spiega che, dopo anni di investimenti sbagliati, stavolta il Diavolo non vuole sbagliare scelta e vuole prendere finalmente un grande centravanti. Fin dai primi vertici di mercato, Max Allegri è stato piuttosto chiaro sul tipo di giocatore che vuole: l’identikit è quello di un giocatore esperto e pronto all’uso, dunque basta scommesse.

I nomi che vengono accostati al Milan sono diversi: i rossoneri stanno per esempio valutando due parametri zero come Lewandowski (nei prossimi giorni il suo agente vedrà anche il club di via Aldo Rossi) e Vlahovic, attaccante già cercato l'anno scorso dal Diavolo. In corsa c'è anche Sorloth dell'Atletico Madrid, mentre è molto più complicata la pista che porta a Guirassy del Borussia Dortmund a causa della clausola rescissoria da 80 milioni di euro.