Verso Milan-Juventus, la Gazzetta su Allegri e Spalletti: "Vincenti di professione"
In vista di Milan-Juventus di domenica sera, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina sui due tecnici Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti: "Vincenti di professione". I due allenatore hanno filosofie diverse, ma puntano entrambi a vincere sempre. E anche quest'anno stanno portando a casa l'obiettivo che gli era stato chiesto dalla rispettiva società, cioè la qualificazione alla prossima Champions League.
MILAN-JUVENTUS, GLI ULTIMI DIECI PRECEDENTI A SAN SIRO
23/11/2024 Milan-Juventus 0-0
22/10/2023 Milan-Juventus 0-1
08/10/2022 Milan-Juventus 2-0
23/01/2022 Milan-Juventus 0-0
06/01/2021 Milan-Juventus 1-3
07/07/2020 Milan-Juventus 4-2
11/11/2018 Milan-Juventus 0-2
28/10/2017 Milan-Juventus 0-2
22/10/2016 Milan-Juventus 1-0
09/04/2016 Milan-Juventus 1-2
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