Il QS titola: "Cambia il Milan. Dal laziale Gila a Lewandowski"

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Il Quotidiano Sportivo titola così questa mattina: "Cambia il Milan. Dal laziale Gila a Lewandowski". Con il ritorno sempre più vicino in Champions League (bastano sette punti nelle ultime cinque giornate per avere la certezza di partecipare l'anno prossimo alla massima competizione europea per club), il Diavolo avrà molte più partite di giocare e per questo Max Allegri, oltre a rinforzi di qualità, ha bisogno di una rosa più lunga.

I dirigenti di via Aldo Rossi sono al lavoro per migliorare tutti i reparti: la priorità, si sa, sarà rinforzare l'attacco con un grande centravanti e i nomi ch piacciono di più sono al momento quelli di Lewandowski, Kean, Kolo Muani, Sorloth e Vlahovic. Per la difesa, invece, il Milan è sempre sulle tracce di Mario Gila della Lazio.