Mercato Milan: Vlahovic è il candidato con maggiore prospettiva per l'attacco

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Il Milan è alla ricerca di un grande attaccante per la prossima stagione e i nomi che sta seguendo il Diavolo sono diversi. Tra questi c'è anche Dusan Vlahovic, giocatore in scadenza di contratto con la Juventus che era stato già cercato dai rossoneri la scorsa estate. Come spiega stamattina il Corriere della Sera, il 26enne serbo, che se non rinnoverà con i bianconeri si libererà a zero a giugno, è il candidato con maggiore prospettiva visto che gli altri profili che piacciono di più, vale a dire Lewandowski e Sorloth, nel 2026 compiono rispettivamente 38 e 31 anni.

C'è però un grosso ostacolo da superare per Vlahovic, cioè il suo elevato ingaggio: l'attaccante della Juventus guadagna infatti in questo momento 12 milioni di euro netti. Una cifra esagerata che il Milan non potrà mai assicurargli e per questo i rossoneri si guardano intorno e stanno valutando anche altri profili come ad esempio Alexander Sorloth dell'Atletico Madrid che costerebbe 25-30 milioni di cartellino, ma solo 2-3 di stipendio.