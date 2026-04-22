Milan, tutti a disposizione per la Juventus: ok anche Fofana

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Oggi alle 09:39Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

Ieri il Milan ha ripreso gli allenamenti a Milanello dopo il giorno di riposo concesso da Max Allegri alla sua squadra. Tutti a disposizione del tecnico milanista, compreso Youssouf Fofana che domenica a Verona era stato costretto ad abbandonare il campo nel corso del secondo tempo a causa dei crampi. Nessun problema dunque per il centrocampista francese che ci sarà quindi regolarmente domenica contro la Juventus. Lo riferisce Tuttosport.

Questi i prossimi impegni del Milan in campionato

34^ giornata: Milan - Juventus (26 aprile 2026, ore 20:45)
35^ giornata: Sassuolo - Milan (3 maggio 2026, ore 15:00)
36^ giornata: Milan - Atalanta (10 maggio 2026) 
37^ giornata: Genoa - Milan (17 maggio 2026) 
38^ giornata: Milan - Cagliari (24 maggio 2026)