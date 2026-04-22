Il Milan cerca rinforzi anche in difesa. Tuttosport: "Obiettivo Tiago Gabriel"

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Si parla tanto del grande attaccante, ma il Milan ha bisogno di rinforzi anche in difesa in vista della prossima stagione. Oltre ad aver messe nel mirino dei centrali esperti, i rossoneri sarebbero sulle tracce anche di un colpo in prospettiva: "Obiettivo Tiago Gabriel". Il Diavolo fa sul serio per il giovane giocatore portoghese del Lecce che è già stato visionato in più occasioni dagli scout milanisti, che l’hanno promosso a pieni voti.

I dirigenti del Milan hanno avviato i dialoghi nelle ultime settimane con gli agenti del difensore classe 2004 che in questa stagione con la maglia del club pugliese ha collezionato finora 35 presenze tra Serie A e Coppa Italia e segnato anche due gol. La richiesta iniziale del Lecce è però molto alta: per strapparlo ai giallorossi serviranno infatti 30 milioni di euro.