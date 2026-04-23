Gazzetta: "Goretzka si avvicina. Il tedesco apre le porte, il Milan vuole lo scatto"

Gazzetta: "Goretzka si avvicina. Il tedesco apre le porte, il Milan vuole lo scatto"MilanNews.it
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Oggi alle 09:09Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

In merito al mercato del Diavolo, La Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Goretzka si avvicina. Il tedesco apre le porte, il Milan vuole lo scatto". I rossoneri sono pronti a mettere sul piatto un triennale da 5 milioni di euro per il centrocampista tedesco che a fine stagione si libererà gratis dal Bayern Monaco e che sembra essere molto tentanto dalla possibilità di trasferirsi a Milanello

Goretzka è la priorità del Milan per rinforzare il centrocampo: il tedesco è preferito di Max Allegri che punta ad inserire nella sua rosa profili di spessore internazionale. La mediana Goretzka-Modric- Rabiot non avrebbe di certo problemi di esperienza nel gestire l’eventuale ritorno in Champions League del Diavolo.