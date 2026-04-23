Milan, Allegri sogna il centrocampo Goretzka-Modric-Rabiot

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Leon Goretzka, che al termine di questa stagione lascerà il Bayern Monaco a zero, è la priorità del Milan a centrocampo. Lo scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il tedesco è una precisa richiesta di Max Allegri che vuole aggiungere alla rosa milanista profili di spessore internazionale. Il tecnico livornese sogna di poter schierare in mezzo al campo il trio composto da Adrien Rabiot, Luka Modirc e appunto Leon Goretzka.

COME STA FISICAMENTE GORETZKA?

Non è un mistero che il Milan è in corsa, insieme ad altre squadre europee, per provare a prendere Leon Goretzka a parametro zero. A giugno il tedesco lascerà il Bayern e sarà una grande occasione per tutti i top club europei che vorranno rinforzare il centrocampo con un profilo di grande esperienza e forza fisica. Ma a 31 anni, come sta fisicamente l’ormai ex Bayern? In questa stagione si non si è mai infortunato, mentre l’anno scorso si è fermato solo due volte: la prima a gennaio, uno stiramento alla coscia che l’ha tenuto fuori 10 giorni, facendogli saltare 2 partite. La seconda a metà aprile 2025: una contusione che l’ha fermato ai box per 6 giorni, rendendolo indisponibile per una partita. Guardando il report degli anni precedenti si nota come Goretzka è sempre stato un calciatore sano e disponibile pressocché sempre, con pochi stop, saltuari ed isolati, ogni anno.