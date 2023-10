La Gazzetta in apertura su Inter e Milan già in fuga: "Chi li prende?"

"Chi li prende?" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Milan e Inter sono già in fuga a +4 sulle inseguitrici. Lautaro tra i grandi nerazzurri del gol, il peso decisivo del mercato rossonero: perché c'è aria di Scudetto alla milanese. E intanto la Juventus pareggia per 0-0 in casa dell'Atalanta: "Meglio la Dea ma alla Juve va bene così".