La Gazzetta in apertura sul Milan: "L'ora di Nkunku. C'è un palloncino da gonfiare"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "L'ora di Nkunku. C'è un palloncino da gonfiare". Domenica sera il Milan ospiterà la Roma a San Siro e per questa gara Max Allegri rischia di dover fare a meno, oltre che Pulisic, anche di Leao e Gimenez, che ieri si sono allenati a parte e sono quindi in dubbio. La speranza del tecnico livornese è comunque di recuperare entrambi almeno per la panchina.

E così Christopher Nkunku è praticamente certo di avere una maglia da titolare contro i giallorossi: per il francese, arrivato in estate dal Chelsea a titolo definitivo per 37 milioni di euro più bonus, si tratterebbe dell'esordio dal primo minuto in Serie A. Con lui in attacco troverà spazio dall'inizio con ogni probabilità Ruben Loftus-Cheek.

