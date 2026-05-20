La Gazzetta in prima pagina: "Il Milan è pronto a tutto"

vedi letture

Il destino europeo del Milan passa dall’ultima gara della stagione. I rossoneri arrivano alla sfida contro il Cagliari con un obiettivo chiaro: conquistare i tre punti

Il destino europeo del Milan passa dall’ultima gara della stagione. I rossoneri arrivano alla sfida contro il Cagliari con un obiettivo chiaro: conquistare i tre punti che garantirebbero l’accesso alla prossima Champions League. Dopo mesi complicati, segnati da risultati altalenanti e da una rincorsa lunga e faticosa, la squadra di Allegri è riuscita a rimettere tutto nelle proprie mani proprio nel momento decisivo del campionato.

A San Siro non serviranno calcoli né attenzione agli altri campi: il Milan sa che una vittoria basterebbe per chiudere definitivamente il discorso quarto posto. Un traguardo che fino a poche settimane fa sembrava distante, ma che i rossoneri hanno riavvicinato grazie a un finale di stagione in crescita, soprattutto sul piano della della tenuta mentale.

Il Cagliari, già certo della salvezza, arriverà senza pressioni di classifica e con la libertà di chi non ha nulla da perdere. Proprio per questo il Milan dovrà affrontare la partita con intensità e concentrazione massime, evitando qualsiasi sottovalutazione.

La qualificazione alla Champions League rappresenta un passaggio fondamentale per il club, sia dal punto di vista economico che tecnico. Dalla sfida di San Siro dipenderà gran parte della programmazione futura dei rossoneri.

La Gazzetta dello Sport, in prima pagina, parla proprio dell'avvicinamento alla sfida contro il Cagliari: "Il Milan è pronto a tutto", questo il titolo della rosea. E ancora: "Ritiro Champions e Modric titolare con la maschera".