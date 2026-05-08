La Gazzetta in prima pagina sul Milan: "Lo sprint di Rabiot per tenersi Allegri"
L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina sul Milan: "Lo sprint di Rabiot per tenersi Allegri". Adrien Rabiot, fortemente voluto da Max Allegri la scorsa estate, punta a fare un grande finale di stagione perchè vuole tornare a giocare in Champions League insieme al suo maestro. Al Diavolo mancano sei punti nelle ultime tre giornate per avere la certezza di partecipare l'anno prossimo alla massima competizione europea per club.
Questo il programma completo, con orari e diretta tv, della trentaseiesima giornata di Serie A:
VENERDÌ 8 MAGGIO
Torino-Sassuolo 20.45 DAZN/Sky
SABATO 9 MAGGIO
Cagliari-Udinese 15.00 DAZN
Lazio-Inter 18.00 DAZN
Lecce-Juventus 20.45 DAZN/Sky
DOMENICA 10 MAGGIO
Verona-Como 12.30 DAZN
Cremonese-Pisa 15.00 DAZN
Fiorentina-Genoa 15.00 DAZN
Parma-Roma 18.00 DAZN/Sky
Milan-Atalanta 20.45 DAZN
LUNEDÌ 11 MAGGIO
Napoli-Bologna 20.45 DAZN
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan