La Gazzetta: "Kjaer verso il recupero. Presto anche Pobega"

vedi letture

Questa mattina la Gazzetta dello Sport, facendo il punto della situazione in vista della gara tra Milan e Lecce di sabato alle ore 15 a San Siro, parla anche dei recuperi rossoneri, che sono particolarmente due al netto di Pierre Kalulu costretto ai box per più tempo. Chi invece potrebbe tornare presto sono Simon Kjaer e Tommaso Pobega. Oggi la rosea titola così sul danese e sul centrocampista italiano: "Kjaer verso il recupero. Presto anche Pobega". Il primo si è fermato con la nazionale, con cui ha avuto un problema muscolare; il secondo non gioca da dicembre quando subì anche un'operazione.

Entrambi i giocatori si sono allenati individualmente negli ultimi due giorni ma il loro recupero potrebbe essere imminente. La rosea dice che Kjaer potrebbe essere già a disposizione per il Lecce: d'altronde Pioli aveva detto che l'assenza del danese contro la Fiorentina era solamente a scopo precauzionale. Successivamente dovrebbe essere il turno di Pobega che può offrire un'altra alternativa in mezzo al campo. Intanto sulle scelte di Pioli la Gazzetta titola: "Nuova chance per Adli". Il numero 7 sarà in coppia con Reijnders, dal momento che Bennacer sarà spostato verosimilmente più avanti sulle zolle di Loftu-Cheek, assente perché squalificato.