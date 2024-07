La Gazzetta rivela: "Domani a Malpensa sbarca Fonseca"

Si avvicina sempre di più il giorno in cui il Milan si ritroverà a Milanello per dare l'avvio ufficiale alla propria stagione: il raduno è infatti programmato per lunedì 8 luglio. Sarà sicuramente un inizio diverso rispetto alle ultime stagioni, un po' perchè l'Europeo e la Copa America decimeranno i presenti, soprattutto perché alla guida del club rossonero non ci sarà più Stefano Pioli come nelle ultime quattro stagioni ma Paulo Fonseca: il tecnico portoghese dirigerà il suo primo allenamento e avrà modo anche di presentarsi in conferenza stampa.

Questa mattina, intanto, la Gazzetta dello Sport rende noto che nelle prossime ore, finalmente, il mister portoghese atterrerà in Italia. Scrive la rosea in un trafiletto: "Domani a Malpensa sbarca Fonseca". L'ex Lille arriverà in mattinata e con lui ci saranno tutti i membri dello staff che prenderanno il comando delle operazioni in quel di Milanello nei prossimi giorni. Il primo assaggio con il centro sportivo sarà proprio domani: Fonseca e i suoi uomini visiteranno Milanello, poi incontreranno la dirigenza. La presentazione dell'allenatore è prevista per lunedì mattina prima dell'allenamento pomeridiano.