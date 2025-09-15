La Gazzetta su Modric: "Luka infinito. Il Milan ha un maestro: 'Ma non ricordate sempre la ma età'"

"Luka infinito. Il Milan ha un maestro: 'Ma non ricordate sempre la ma età'": titola così stamattina La Gazzetta dello Sport su Luka Modric, autore ieri sera del gol vittoria del Diavolo contro il Bologna. Queste le sue parole nel post-partita dopo aver segnato la sua prima rete in maglia rossonera: "Spero che non mi ricordiate dell’età la prossima volta… Scherzo. L’assist di Alexis è stato molto bello. Abbiamo lottato da squadra, partita dopo partita faremo sempre meglio conoscendoci meglio e con il ritorno di alcuni giocatori".

Al di là del gol decisivo, Modric è stato dominante in mezzo al campo e per la seconda partita di fila ha giocato tutti i 90 minuti. Nel post-partita, diversi rossoneri lo hanno esaltato, tra cui ovviamente anche mister Massimiliano Allegri: "Luka è un campione, su tutto. Ed è anche molto umile, perché è al servizio della squadra. Siamo molto contenti di averlo, io di allenarlo e i compagni di averlo con loro. Chiede scusa, non si ferma, è meraviglioso" le sue parole in conferenza stampa.

