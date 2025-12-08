Stasera Torino-Milan . L'apertura della Gazzetta: "Doppio esame"
L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina in vista di Torino-Milan di questa sera: "Doppio esame". I granata vogliono rilanciarsi dopo gli ultimi risultati negativi, mentre i rossoneri vogliono tornare in vetta alla classifica della Serie A al fianco del Napoli. Max Allegri potrebbe però dover fare a meno di uno dei suoi giocatori più importanti, vale a dire Christian Pulisic, colpito da un attacco febbrile nelle scorse ore. Questa mattina verrà presa una decisione, ma al massimo potrebbe recuperare per la panchina.
PROBABILE FORMAZIONE TORINO-MILAN
16 Maignan
23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic
56 Saelemaekers 8 Loftus-Cheek 14 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi
18 Nkunku 10 Leao
