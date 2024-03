La Gazzetta sul giallo a Theo Hernandez: "Eccessivo"

Nonostante una vittoria tutto sommato tranquilla, oltre che meritata, non sono mancate le polemiche, da parte del Milan, nei confronti del direttore di gara Maurizio Mariani. Dopo il gol dell'1-0 firmato Theo Hernandez, il fischietto di Aprilia ha ammonito il francese rossonero per un'esultanza che ha ritenuto in qualche modo denigratoria nei confronti del pubblico di Verona o del mister scaligero Baroni. Una teoria del tutto infondata, dal momento che lo stesso tecnico di casa ha poi rivelato che tra lui e Theo c'era stato un semplice misunderstanding in campo. Invece Mariani non ci ha pensato su e ha ammonito sia Theo che Baroni stesso.

Il problema è che l'ammonizione a Hernandez pesa come un macigno: il francese era diffidato e salterà la trasferta di Firenze al rientro dalla sosta. Questa mattina la Gazzetta dello Sport, che a Mariani ha dato 5.5 proprio per questo episodio, ha commentato il giallo a Theo: "Detto che i primi due gialli della gara hanno avuto un senso logico (6’ Serdar su Theo Hernandez; 30’ Tomori che entra, prendendo mai la palla, su Noslin in scivolata), ci si sofferma sul giallo a Theo post 0-1: fraintendimento di una gioia non provocatoria, giallo eccessivo".