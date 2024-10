La Gazzetta sul mercato del Milan: "Skov Olsen più di Lang e Sarr"

Nella giornata di oggi la Gazzetta dello Sport sfrutta il momento di sosta per le Nazionali per ragionare in vista del prossimo futuro rossonero, indagando ed esplorando anche possibili scelte di calciomercato nella sessione invernale all'interno della campagna acquisti del mese di gennaio. Ci sono in particolare tre giocatori che sono a rischio nell'attacco del Milan e potrebbero non essere confermati se non arriverà una svolta precisa nel loro rendimento. La rosea parla soprattutto di Chukwueze, Okafor e Jovic.

Ma ci sono anche tre idee per rinforzare l'attacco, con una più delle altre. Scrive la Gazzetta: "Il Diavolo all'attacco. I dirigenti sondano il mercato degli esterni. Prima però aspetteranno risposte più convincenti da Jovic, Okafor e Chukwueze". Poi citano i tre giocatori nel mirino: "Skov Olsen più di Lang e Sarr. Il Milan ha tre idee per i gol nel 2025". Andreas Skov Olsen sembra essere il più quotato: "Il danese ex Bologna oggi gioca nel Bruges, l'ex squadra di Lang che intanto è tornato al Psv ma fatica..."